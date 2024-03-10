Beşiktaş Emlakjet evinde galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Çağdaş Bodrumspor, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde karşılaştı.
Karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet, 96-90 kazandı.
Bu skorla birlikte Beşiktaş, ligdeki 17. galibiyetini aldı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Fatih Güler
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2
Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6
1. Periyot: 28-21
Devre: 53-40
3. Periyot: 73-64
Karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet, 96-90 kazandı.
Bu skorla birlikte Beşiktaş, ligdeki 17. galibiyetini aldı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Fatih Güler
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2
Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6
1. Periyot: 28-21
Devre: 53-40
3. Periyot: 73-64
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