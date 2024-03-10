Beşiktaş Emlakjet evinde galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Çağdaş Bodrumspor'u 96-90 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Emlakjet evinde galip geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2024 19:55
Son güncelleme 10 Mart 2024 20:11
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Çağdaş Bodrumspor, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde karşılaştı. 

Karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet, 96-90 kazandı. 

Bu skorla birlikte Beşiktaş, ligdeki 17. galibiyetini aldı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Fatih Güler

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2

Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6

1. Periyot: 28-21

Devre: 53-40

3. Periyot: 73-64

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery