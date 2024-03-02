Beşiktaş derbide Galatasaray'ı ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş derbide Galatasaray'ı ağırlıyor
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02 Mart 2024 16:07
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta 3 eksik, bir belirsiz

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, yarın kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.

6 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son 6 maçında rakiplerine geçit vermedi

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi. 

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