Beşiktaş deplasmanda farka koştu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda BOTAŞ'ı 83-53 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş deplasmanda farka koştu
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02 Aralık 2023 17:44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'ı deplasmanda 83-53 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Haldun Çoban, Fatih Erdoğan

BOTAŞ: Natasha 8, Nihal Güngör Yıldırım, Lindsay 11, Taya 17, Manolya Kurtulmuş, Lyndra 15, Zilan Ronahi Kıran, Saliha Mandıracı 2, Buket Ünal, Deniz Üstün, Işık Su Güven

Beşiktaş: Lazic 3, Dana 27, Elif Bayram 14, Nogic 6, Yueru 20, Elif Ülkü, Melek Uzunoğlu 9, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Zümrüt Karahan, Ceyda Conker 2, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can

1. periyot: 13-29

Devre: 24-52

3. periyot: 41-69

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