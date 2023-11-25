Beşiktaş deplasmanda avantajı alamadı

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası karşılaşmasında Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda MRK Sesvete'ye 34-27 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş deplasmanda avantajı alamadı
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25 Kasım 2023 23:44
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'ye 34-27 yenildi.

Siyah-beyazlı takım, Başkent Zagreb'deki Jelkovec Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-12 geride kapattı.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak. İki maç sonunda tur atlayan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

 

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