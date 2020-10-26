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Süper Lig'de 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Atiba Hutchinson, 39. dakikada Vincent Aboubakar (penaltı) ve 48. dakikada Cyle Larin kaydetti. Yukatel Denizlispor'un golleri 76. dakikada Muris Mesanovic ve 90+4. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.Siyah-beyazlı takımda ikinciz kez forma giyen Vincent Aboubakar, bu sezon ilk golünü atarken, yeni transferlerden Valentine Rosier de ilk maçında ilk asistini (üçüncü golde) yaptı. Beşiktaş'ın Brezilysalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ise 67. dakikada kırmızı kart gördü.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti. Yukatel Denizlispor 5 puanda kaldı.Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de gelecek haftayı bay geçecek. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan teknik Robert Prosinecki yönetimindeki Yukatel Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasında da Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega 11'iyle başladı.Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.Beşiktaş'ta Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Gökhan Töre'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı.Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı.Milli aranın ardından geçen haftayı da bay geçen Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında maça oldukça etkili başladı. Rakip yarı sahada çok adamla pres yapan siyah-beyazlılar, Denizlispor'un pas yaparak çıkmasına izin vermedi. Karşılaşmanın 13. dakikasında, Beşiktaş aradığı golü buldu. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.Beşiktaş'ın 37 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ile siyah-beyazlıların yeniden kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Denizlispor maçında oldukça etkili performans gösterdi. Orta sahada oyunu yönlendiren Atiba, hem geriden top çıkardı hem de hücumda etkili işler yaptı. Vincent Aboubakar ise ileri uçta zaman zaman şutlarıyla, zaman zaman da paslarıyla başarılı performans sergiledi.Hem skor olarak, hem de oyun olarak Denizlispor'a karşı üstünlük kuran Beşiktaş, 39. dakikada ikinci golü buldu. Karşılaşmanın 34. dakikasında Atiba Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı ve Beşiktaş'taki ikinci döneminde, ilk golünü attı. Beşiktaş bu golle soyunma odasında 2-0 önde gitti.İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında üçüncü golü erken buldu. Beşiktaş'ın yeni transferi olan Valentine Rosier'in sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortasına Cyle Larin dokundu ve topu ağlarla buluşturdu. Siyah-beyazlıların Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentine Rosier ilk maçında ilk asistini yaparken, Cyle Larin de ligde bu sezon 2. golünü attı.Beşiktaş'ta işler yolunda giderken, Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesi, siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı. Brezilyalı oyuncu, 3-0 önde oldukları 66. dakikada orta sahada rakibi Varela'nın baldırına doğru bir hareket yaptı ve Portekizli oyuncu yerde kaldı. Yapılan tedavinin ardından VAR odasından maçın hakemi Alper Ulusoy'a izleme önerisi geldi ve Ulusoy da yaptığı izlemenin ardından kırmızı kartını çıkardı. Beşiktaş'ta bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu olan Josef de Souza, kararın ardından oldukça sinirlendi ve elindeki şişeyi yere fırlatarak hakemlere itirazlarda bulundu. Josef de Souza, Süper Lig'deki son kırmızı kartını, Fenerbahçe formasıyla 2017 yılında Beşiktaş'a karşı görmüştü.Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Denizlispor orta sahada siyah-beyazlılara karşı üstünlük kurdu. Rakip kaleye çok adamla gitmeye başlayan Denizlispor, Beşiktaş savunmasını zorlamaya başladı. Karşılaşmanın 76. dakikasında, Denizlispor farkı ikiye indirdi. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Muris Mesanovic'in vuruşu ağları havalandırdı. Beşiktaş yediği golle ligdeki beşinci maçında da kalesinde gol görmüş oldu. Siyah-beyazlılar, şu ana dek ligdeki bütün maçlarında kalesinde gol gören tek takım olarak kayıtlara geçti.Oyunu bırakmayan Denizlispor, son ana kadar Beşiktaş kalesinde gol ve goller aradı. Ev sahibi, 90+4. dakikasında durumu 3-2'ye getirdi. Denizlispor'da 60. dakikada oyuna giren Hadi Sacko, 90+4. dakikada fileleri havalandırdı ve kariyerinde Beşiktaş'a ikinci kez gol attı. Denizlispor kalan bölümde beraberliği ararken, Beşiktaş da üstünlüğünü korumaya çalıştı. Maçta başka gol olmayınca, Beşiktaş oyunun son bölümünde zorlanmasına rağmen 3 puana ulaştı.13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.22. dakikada Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.34. dakikada Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Rosier'in yaptığı ortada arka tarafta Larin'in yatarak vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.53. dakikada Mesanovic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kaleci Ersin'de kaldı.65. dakikada De Souza'nın Varela'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. De Souza 67. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.76. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Özer Özdemir'in şutuyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.82. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki mücadelenin ardından Özer yere düştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonda herhangi bir faul olmadığına hükmetti.89. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.90+4. dakikada sağ kanattan Lopes'in attığı topa hareketlenen Sacko, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.Denizli AtatürkAlper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker TakpakPantilimon, Özer Özdemir (Dk. 88 Bergdich), Subotic, Mustafa Yumlu (Dk. 9 Oğuz Yılmaz) Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep Niyaz (Dk. 60 Aissati), Sagal (Dk. 60 Sacko), Varela, RodallegaErsin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, De Souza, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Hutchinson, Larin, Aboubakar (Dk. 90 Güven Yalçın)Dk. 13 Hutchinson, Dk. 39 Aboubakar (Penaltıdan), Dk. 48 Larin (Beşiktaş), Dk. 76 Mesanovic, Dk. 90+4 Sacko (Yukatel Denizlispor)Dk. 67 De Souza (Beşiktaş)Dk. 24 Dorukhan Toköz, Dk. 35 Rosier, Dk. 58 Vida (Beşiktaş), Dk. 27 Bakalorz, Dk. 35 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)