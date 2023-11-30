UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile Ronny Deila'nın yönetimindeki Club Brugge karşı karşıya geldi.Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Club Brugge 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Igor Thiago, 51. dakikada Raphael Onyedika, 70. dakikada ise Andreas Skov Olsen'den geldi.Maç öncesi gruptan çıkma şansı kalmayan Beşiktaş 1 puanda kalırken, Club Brugge 13 puana yükseldi.Grubun son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano ile karşılaşırken, Club Brugge sahasında Bodo-Glimt'i ağırlayacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika'nın Club Brugge takımını konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 7 değişiklikle sahaya çıktı.Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Cenk Tosun, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar 11'iyle başladı.Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Amir Hadziahmetovic, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Serkan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy yer aldı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Muleka ve Gedson'u yedeğe çekti.Samsunspor karşısında 11'de sahaya çıkan kaleci Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Valentin Rosier ile Arthur Masuaku ve kart cezalısı Necip Uysal kadroya dahil edilmedi.Çalımbay, bu oyuncuların yerine Ersin, Tayfur, Zaynutdinov, Demir Ege, Salih, Rebic ve Aboubakar'ı ilk 11'de görevlendirdi."Kara Kartal" da Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı müsabakanın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih'e ise yedek kulübesinde yer verdi.Maçın 4. dakikasında Club Brugge, Casper Nielsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Uzak mesafeden falsolu bir vuruş yapan Nielsen, takımını öne geçirdi.Maçın 14. dakikasında Club Brugge farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.Maçın 46. dakikasında, ikinci yarının henüz 26. saniyesinde Club Brugge durumu 3-0'a getirdi. Thiago'nun sol çaprazdan ceza alanına girip yaptığı vuruşa kaleci Ersin engel olamadı.Maçın 51. dakikasında Club Brugge, Raphael Onyedika ile durumu 4-0'a getirdi. Hızlı gelişen hücumda ceza alanında topla buluşan Onyedika, sağ köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.Takımın farklı geri düşmesinin ardından Beşiktaş tribünleri takıma büyük tepki gösterdi. Tayfur, Cenk, Salih, Ersin gibi isimler özellikle tepki görürken, Beşiktaş tribünleri, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolculara tepki gösterdi.Maçın 70. dakikasında Club Brugge durumu 5-0'a getirdi. Andreas Skov-Olsen, sol çaprazdan içeri çevrilen topu kale ağzından boş ağlara gönderdi.Beşiktaş, 36 yıl sonra evinde oynadığı bir Avrupa kupası maçında 0-5'lik skorla geriye düştü. Siyah-beyazlı ekip 14 Mart 1987'de Dinamo Kiev'e iç sahada 5-0 yenilmişti.UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Club Brugge maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.38. dakikada Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.