Beşiktaş, Cenk Tosun kararını verdi

Beşiktaş'la maaş konusunda anlaşma sağlayamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'la vedalaşılıyor.
Son dönemdeki performansıyla taraftarların da tepkisini çeken golcü oyuncunun MLS ve Suudi Arabistan'dan takım aradığı öğrenildi.
Cenk, yaptığı fedakarlığı kulüpten görmediği için oldukça kırgın.
39 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
Son dönemdeki performansıyla taraftarların da tepkisini çeken golcü oyuncunun MLS ve Suudi Arabistan'dan takım aradığı öğrenildi.
Cenk, yaptığı fedakarlığı kulüpten görmediği için oldukça kırgın.
39 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
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