Beşiktaş, Cenk Tosun kararını verdi

Beşiktaş maaş konusunda anlaşma sağlayamadığı Cenk Tosun ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Cenk Tosun kararını verdi
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08 Nisan 2024 10:12
Beşiktaş'la maaş konusunda anlaşma sağlayamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'la vedalaşılıyor.

Son dönemdeki performansıyla taraftarların da tepkisini çeken golcü oyuncunun MLS ve Suudi Arabistan'dan takım aradığı öğrenildi.

Cenk, yaptığı fedakarlığı kulüpten görmediği için oldukça kırgın.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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