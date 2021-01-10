Aabid ve Welinton girdikleri ikili mücadele sonrası 82'de yerde kaldı. İki oyuncunun da tedavisi için oyun durdu. Beşiktaş'ta Welinton sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü



SON ANLAR HIZLI GEÇTİ



90'da hızlı gelişen Hatayspor atağında sağ kanattaki Boupendza boştaki Kamara'yı gördü, onun ceza alanı içinden şutu auta gitti. Hemen ardından Beşiktaş atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar kaleyi düşündü Akın bu pozisyonda da gole izin vermedi. Maç 2-2 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)





Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş kozlarını paylaştı.Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.Öte yandan sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ta ise 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken, siyah beyazlılar 35 puana yükseldi ve liderliğii sürdürdü.Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi.Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı.Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Montero, N'Koudou, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz oturdu.Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, geçen hafta Gençlerbirliği maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Ev sahibi ekipte geçen haftaki maçta kırmızı kart gören kaleci Munir'in yerine Beşiktaş maçında Akın Alkan görev aldı.Teknik direktör Erdoğan, Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Diouf'un yerine Selim Ilgaz'a görev verdi.Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Boupendza ilk 11'i ile çıktı.Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar maça hızlı başladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar 6. dakikadadöndü vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardıAboubakar'ın golü sonrasında 7. dakikada Aaaron Boupendza sahne aldı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi.19. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası Ali Palabıyık ofsayt kararı verdi.Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'ın pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, 23. dfakikada Vida ve Welinton'u geçip kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi.39'da Ceza alanı dışında topla buluşan Aboubakar bir kez daha kaleyi düşündü, Mesut'tan seken top kornere gitti. 41'de Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Larin kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. İlk devre 2-2 tamamlandı.Konuk ekip Beşiktaş 55. dakikada etkili geldi, Aboubakar ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluştu, yakın mesafeden vuruşunda Akın gole izin vermedi.72. dakikada ise N'Koudou ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu, Akın yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.6. dakikadaöne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.33. dakikada'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.41. dakikadaberaberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.Antakya AtatürkAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenAkın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 74 Sackey), Selim Ilgaz (Dk. 80 Kamara), Akintola, Boupendza (Dk. 90+3 Mirkan Aydın)Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal (Dk. 64 Oğuzhan Özyakup), Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal (Dk. 68 N'Koudou), AboubakarDk. 44 Aabid, Dk. 44 Boupendza, Dk. 45+3 Billong, Dk. 88 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor) Dk. 84 Welinton (Beşiktaş)Dk. 6 Aboubakar, Dk. 41 Larin (Beşiktaş), Dk. 7, Dk. 23 Boupendza (Atakaş Hatayspor)