Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.
Öte yandan sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ta ise 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken, siyah beyazlılar 35 puana yükseldi ve liderliğii sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi.
Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Montero, N'Koudou, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz oturdu.
HATAYSPOR'DA KADRO DURUMU
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, geçen hafta Gençlerbirliği maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Ev sahibi ekipte geçen haftaki maçta kırmızı kart gören kaleci Munir'in yerine Beşiktaş maçında Akın Alkan görev aldı.
Teknik direktör Erdoğan, Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Diouf'un yerine Selim Ilgaz'a görev verdi.
Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Boupendza ilk 11'i ile çıktı.
ABOUBAKAR PERDEYİ AÇTI
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar maça hızlı başladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar 6. dakikada
döndü vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardı
BOUPENDZA YANIT VERDİ
Aboubakar'ın golü sonrasında 7. dakikada Aaaron Boupendza sahne aldı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi.
HATAYSPOR'UN GOLÜ OFSAYT
19. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası Ali Palabıyık ofsayt kararı verdi.
BOUPENDZA'DAN İKİNCİ GOL
Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'ın pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, 23. dfakikada Vida ve Welinton'u geçip kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi.
LARIN SAHNEDE: 2-2
39'da Ceza alanı dışında topla buluşan Aboubakar bir kez daha kaleyi düşündü, Mesut'tan seken top kornere gitti. 41'de Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Larin kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. İlk devre 2-2 tamamlandı.
AKIN GOLE İZİN VERMEDİ
Konuk ekip Beşiktaş 55. dakikada etkili geldi, Aboubakar ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluştu, yakın mesafeden vuruşunda Akın gole izin vermedi.
72. dakikada ise N'Koudou ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu, Akın yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
WELINTON DERBİDE YOK
Aabid ve Welinton girdikleri ikili mücadele sonrası 82'de yerde kaldı. İki oyuncunun da tedavisi için oyun durdu. Beşiktaş'ta Welinton sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
SON ANLAR HIZLI GEÇTİ
90'da hızlı gelişen Hatayspor atağında sağ kanattaki Boupendza boştaki Kamara'yı gördü, onun ceza alanı içinden şutu auta gitti. Hemen ardından Beşiktaş atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar kaleyi düşündü Akın bu pozisyonda da gole izin vermedi. Maç 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.
7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.
15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.
20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.
33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.
41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)
53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.
61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.
69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.
90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 74 Sackey), Selim Ilgaz (Dk. 80 Kamara), Akintola, Boupendza (Dk. 90+3 Mirkan Aydın)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal (Dk. 64 Oğuzhan Özyakup), Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal (Dk. 68 N'Koudou), Aboubakar
Sarı kartlar: Dk. 44 Aabid, Dk. 44 Boupendza, Dk. 45+3 Billong, Dk. 88 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor) Dk. 84 Welinton (Beşiktaş)
Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 41 Larin (Beşiktaş), Dk. 7, Dk. 23 Boupendza (Atakaş Hatayspor)
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.
Öte yandan sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ta ise 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken, siyah beyazlılar 35 puana yükseldi ve liderliğii sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi.
Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Montero, N'Koudou, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz oturdu.
HATAYSPOR'DA KADRO DURUMU
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, geçen hafta Gençlerbirliği maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Ev sahibi ekipte geçen haftaki maçta kırmızı kart gören kaleci Munir'in yerine Beşiktaş maçında Akın Alkan görev aldı.
Teknik direktör Erdoğan, Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Diouf'un yerine Selim Ilgaz'a görev verdi.
Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Boupendza ilk 11'i ile çıktı.
ABOUBAKAR PERDEYİ AÇTI
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar maça hızlı başladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar 6. dakikada
döndü vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardı
BOUPENDZA YANIT VERDİ
Aboubakar'ın golü sonrasında 7. dakikada Aaaron Boupendza sahne aldı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi.
HATAYSPOR'UN GOLÜ OFSAYT
19. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası Ali Palabıyık ofsayt kararı verdi.
BOUPENDZA'DAN İKİNCİ GOL
Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'ın pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, 23. dfakikada Vida ve Welinton'u geçip kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi.
LARIN SAHNEDE: 2-2
39'da Ceza alanı dışında topla buluşan Aboubakar bir kez daha kaleyi düşündü, Mesut'tan seken top kornere gitti. 41'de Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Larin kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. İlk devre 2-2 tamamlandı.
AKIN GOLE İZİN VERMEDİ
Konuk ekip Beşiktaş 55. dakikada etkili geldi, Aboubakar ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluştu, yakın mesafeden vuruşunda Akın gole izin vermedi.
72. dakikada ise N'Koudou ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu, Akın yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
WELINTON DERBİDE YOK
Aabid ve Welinton girdikleri ikili mücadele sonrası 82'de yerde kaldı. İki oyuncunun da tedavisi için oyun durdu. Beşiktaş'ta Welinton sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
SON ANLAR HIZLI GEÇTİ
90'da hızlı gelişen Hatayspor atağında sağ kanattaki Boupendza boştaki Kamara'yı gördü, onun ceza alanı içinden şutu auta gitti. Hemen ardından Beşiktaş atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar kaleyi düşündü Akın bu pozisyonda da gole izin vermedi. Maç 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.
7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.
15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.
20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.
33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.
41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)
53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.
61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.
69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.
90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 74 Sackey), Selim Ilgaz (Dk. 80 Kamara), Akintola, Boupendza (Dk. 90+3 Mirkan Aydın)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal (Dk. 64 Oğuzhan Özyakup), Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal (Dk. 68 N'Koudou), Aboubakar
Sarı kartlar: Dk. 44 Aabid, Dk. 44 Boupendza, Dk. 45+3 Billong, Dk. 88 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor) Dk. 84 Welinton (Beşiktaş)
Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 41 Larin (Beşiktaş), Dk. 7, Dk. 23 Boupendza (Atakaş Hatayspor)