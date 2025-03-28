Beşiktaş BOA, seride durumu eşitledi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Emlak Konut'u 92-82 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride üçüncü ve son maç, 30 Mart Pazar günü oynanacak.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Önder Yılmaz, Furkan Keseratar
Beşiktaş BOA: Lazic 7, Winterburn 22, Özge Özışık 7, Fagbenle 26, Krajisnik 18, Hatice Pelin Gülçelik 12, Gizem Başaran Turan
Emlak Konut: Thomas 16, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 13, Ndour 21, Gamze Takmaz 4, Berfin Sertoğlu 7
1. periyot: 18-22
Devre: 52-48
3. periyot: 75-61
5 faulle çıkan oyuncu: 36.07 Tina Krajisnik (Beşiktaş BOA
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride üçüncü ve son maç, 30 Mart Pazar günü oynanacak.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Önder Yılmaz, Furkan Keseratar
Beşiktaş BOA: Lazic 7, Winterburn 22, Özge Özışık 7, Fagbenle 26, Krajisnik 18, Hatice Pelin Gülçelik 12, Gizem Başaran Turan
Emlak Konut: Thomas 16, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 13, Ndour 21, Gamze Takmaz 4, Berfin Sertoğlu 7
1. periyot: 18-22
Devre: 52-48
3. periyot: 75-61
5 faulle çıkan oyuncu: 36.07 Tina Krajisnik (Beşiktaş BOA