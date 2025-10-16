16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-070'
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Beşiktaş BOA, EuroCup'ta ilk galibiyetini aldı

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu ikinci haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu 87-84 mağlup etti.

calendar 16 Ekim 2025 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu ikinci haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu konuk etti. 

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 87-84 kazandı. 

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini alırken Athinaikos Qualco ise ilk kez mağlup oldu.

Gruptaki bir sonraki maçta Beşiktaş BOA, Charnay'a konuk olacak. Athinaikos Qualco ise Gorzow'u ağırlayacak. 
Salon: Akatlar

Hakemler: Stefan Vukovic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Sava Cetkovic (Karadağ)

Beşiktaş BOA: Okonkwo 20, Pelin Bilgiç 2, Milic 7, Fasoula 29, Toure 18, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 7, İlayda Güner

Athinaikos Qualco: Takacs-Kiss 4, Winterburn 11, Prince 16, Parks 3, Hristova 17, Raca 9, Tsineke 9, Pavlopoulou, Borkowska 3, Louka 4, Bertsch 8

1. Periyot: 18-26

Devre: 42-46

3. Periyot: 65-65

Beş faulle çıkanlar: 37.95 Bertsch, 39.94 Prince (Athinaikos Qualco)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
