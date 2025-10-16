Beşiktaş BOA, EuroCup'ta ilk galibiyetini aldı

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu ikinci haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu konuk etti.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 87-84 kazandı.



Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini alırken Athinaikos Qualco ise ilk kez mağlup oldu.



Gruptaki bir sonraki maçta Beşiktaş BOA, Charnay'a konuk olacak. Athinaikos Qualco ise Gorzow'u ağırlayacak.

Salon: Akatlar



Hakemler: Stefan Vukovic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Sava Cetkovic (Karadağ)



Beşiktaş BOA: Okonkwo 20, Pelin Bilgiç 2, Milic 7, Fasoula 29, Toure 18, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 7, İlayda Güner



Athinaikos Qualco: Takacs-Kiss 4, Winterburn 11, Prince 16, Parks 3, Hristova 17, Raca 9, Tsineke 9, Pavlopoulou, Borkowska 3, Louka 4, Bertsch 8



1. Periyot: 18-26



Devre: 42-46



3. Periyot: 65-65



Beş faulle çıkanlar: 37.95 Bertsch, 39.94 Prince (Athinaikos Qualco)







