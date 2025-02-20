Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, istirahate çekildi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ağır grip nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, istirahate çekildi!
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20 Şubat 2025 12:21
Beşiktaş Kulübü başkanı Serdal Adalı'nın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Serdar Adalı, ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Serum tedavisi uygulanan Başkan Adalı'nın evinde istirahat ettiği ve sağlığının iyi olduğu aktarıldı.

PROGRAMI İPTAL OLMUŞTU

Başkan Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle, bu akşam TV100 ekranlarında yayınlanması planlanan 'Az Önce Konuştum programı' iptal edilmişti.

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