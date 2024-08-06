Beşiktaş, Badra Cisse'nin sözleşmesini feshetti

Beşiktaş Kulübü, 2021 yılında geleceğe yönelik kadroya katılan Badra Cisse ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Badra Cisse'nin sözleşmesini feshetti
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06 Ağustos 2024 15:01
Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.

Beklentileri karşılayamayan ve iki sezon Romanya kulüplerine gönderilen Cisse ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Badra Cisse, Beşiktaş U19 takımı ile çıktığı 37 maçta 2 gol kaydetti. Genç futbolcu UEFA Gençlik Ligi'nde de 3 maçta görev aldı.

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