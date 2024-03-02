Beşiktaş Ayos deplasmanda mağlup

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos konuk olduğu Çukurova Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Ayos deplasmanda mağlup
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02 Mart 2024 17:18
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Çukurova Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Ramazan Demiröz, Halit Cerid

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)

Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Canzian, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Plak, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 25-21, 15-11

Süre: 135 dakika (27, 29, 30, 30, 19)

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