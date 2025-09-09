09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
1-145'
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-045'
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-244'
09 Eylül
Norveç-Moldova
5-0DA
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
1-245'
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
0-045'
09 Eylül
Fransa-İzlanda
0-143'
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-030'
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Beşiktaş, Aymeric Laporte transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte'un kiralık transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayan transferde, son sözü oyuncu söyleyecek.

Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Aymeric Laporte transferinde sona yaklaştı
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Aymeric Laporte transferinde önemli mesafe kat etti.
 
Siyah-beyazlı yönetim, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile yapılan görüşmelerde, zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralık transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
 
OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR
 
Transferde kulüpler arasında pürüzlerin büyük kısmı çözülse de, sürecin tamamlanması için Laporte'un nihai kararı bekleniyor. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ancak bazı detaylar üzerinde düşünmek istediği belirtiliyor.
 
KISAR SÜRE İÇİNDE NETLİK KAZANACAK
 
Beşiktaş cephesi, Laporte'un olumlu yanıt vermesi durumunda transferi birkaç gün içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.
 
Deneyimli savunmacının cevabına göre siyah-beyazlılar alternatif planlarını da devreye sokabilir.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
