Beşiktaş, Aymeric Laporte transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Aymeric Laporte transferinde önemli mesafe kat etti.
Siyah-beyazlı yönetim, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile yapılan görüşmelerde, zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralık transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR
Transferde kulüpler arasında pürüzlerin büyük kısmı çözülse de, sürecin tamamlanması için Laporte'un nihai kararı bekleniyor. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ancak bazı detaylar üzerinde düşünmek istediği belirtiliyor.
KISAR SÜRE İÇİNDE NETLİK KAZANACAK
Beşiktaş cephesi, Laporte'un olumlu yanıt vermesi durumunda transferi birkaç gün içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.
Deneyimli savunmacının cevabına göre siyah-beyazlılar alternatif planlarını da devreye sokabilir.