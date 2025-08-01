Beşiktaş, Avrupa'da yine kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 maçta gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.
2023-24 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.
Beşiktaş, son 24 karşılaşmada kalesinde 44 gol görürken rakip ağları 41 kez havalandırdı.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 maçta gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.
2023-24 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.
Beşiktaş, son 24 karşılaşmada kalesinde 44 gol görürken rakip ağları 41 kez havalandırdı.