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Beşiktaş, Avrupa'da yine kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı son 24 karşılaşmada kalesine sadece 4 maçta gole kapadı.

calendar 01 Ağustos 2025 00:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Avrupa'da yine kalesini gole kapatamadı
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Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 maçta gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.

2023-24 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.

Beşiktaş, son 24 karşılaşmada kalesinde 44 gol görürken rakip ağları 41 kez havalandırdı.

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