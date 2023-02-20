Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. 14 Şubat'ta oynanması planlanan mücadele bu kez Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha ertelenmişti. TFF'nin açıklamasına göre bu mücadele 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat bu karşılaşmada iki takımın yeni transferleri oynayamayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesi gereğince ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek. Antalyaspor ise 8 yeni transferini kullanamayacak.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ



Zorlu karşılaşmada Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca kart cezalısı Arthur Masuaku da bu maçta takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta ayrıca kulüpten ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Beşiktaş'ta Josef de Souza, Wout Weghorst, Javi Montero ve Emrecan Uzunhan ayrıldığı için sahaya çıkamayacak.



ANTALYASPOR CEPHESİ



Bu zorlu karşılaşmada Antalyaspor'dan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza gibi isimler forma giyemeyecek. Yeni transferler gibi kulüplerinden ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Akdeniz ekibinde Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar ertelenen maçta oynama şansı varken, kulüplerinden ayrıldıkları için sahada olamayacaklar. Internacional ile transfer görüşmelerinde bulunan Luiz Adriano'nun da maça kadar takımdan ayrılması bekleniyor.



SAKAT VE CEZALILAR



Antalyaspor'un golcü ismi Haji Wright, ertelenen karşılaşmada forma giyebilecekken, şu an sakatlığı sebebiyle büyük olasılıkla formasından uzak kalacak. Akdeniz ekibinde Fedor Kudriashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak.



Kırmızı-beyazlılarda ilk maç öncesi sakatlığı bulunan Houssam Ghacha, Alassane Ndao, Fredy ile Sinan Gümüş ise şans verilmesi halinde mücadelede oynayabilecekler.





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