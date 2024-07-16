Beşiktaş anlaştı, oyuncuyu bekliyor!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, sol beke sürpriz bir hamle yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, bonservisi Milan'ıda olan sol bek Fode Ballo-Toure için İtalyan deviyle anlaştı.
OYUNCUYU İKNA EDEMEDİ
Habere göre, Milan'ı ikna eden Beşiktaş, oyuncuyla anlaşma sağlayamadı.
27 yaşındaki tecrübeli sol bekin, İngiliz kulüplerini beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.
MİLAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Toure, Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 213 maça çıktı ve 3 gol, 13 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, bonservisi Milan'ıda olan sol bek Fode Ballo-Toure için İtalyan deviyle anlaştı.
OYUNCUYU İKNA EDEMEDİ
Habere göre, Milan'ı ikna eden Beşiktaş, oyuncuyla anlaşma sağlayamadı.
27 yaşındaki tecrübeli sol bekin, İngiliz kulüplerini beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.
MİLAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ
Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Toure, Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 213 maça çıktı ve 3 gol, 13 asist yaptı.
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