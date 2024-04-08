Beşiktaş, Almanya çıkarmasına hazırlanıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar gurbetçi oyunculara yönelirken, listedeki 3 oyuncu belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Almanya çıkarmasına hazırlanıyor
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08 Nisan 2024 08:39
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

SAMET AYBABA CANLI İZLEDİ

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren kulübün futbol koordinatörü Samet Aybaba, önceki akşam Almanya'da Borussia Dortmund-Stuttgart maçını canlı gözle izledi.

Tecrübeli futbol adamının bu maçta Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'u takip ettiği öğrenildi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki orta saha için olumlu notlar tutuldu.

GÖRÜŞME YAPTI

Aybaba'nın maç sonrasında Stuttgart yönetimiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Samet Aybaba, İstanbul'a dönüşünde ise başkan Hasan Arat'la bir değerlendirme toplantısı yapacak.

Tecrübeli futbol adamının, Atakan Karazor'un yanı sıra Emre Can için de notlar tuttuğu ve Arat'a bu konuda da bilgi sunacağı belirtildi.

SALİH ÖZCAN'LA GÖRÜŞECEK

Salih Özcan ile geçtiğimiz günlerde telefonda konuşan ve yeni sezonda kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini söyleyen Samet Aybaba, milli futbolcuyla bir kez de yüz yüze görüşecek ve siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarını anlatacak.

26 yaşındaki orta sahanın vereceği cevap olumlu olması halinde yönetim, Borussia Dortmund kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başlayacak ve bonservisini almak için masaya oturacak.

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