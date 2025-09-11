Beşiktaş, AEK ile anlaştı: Joao Mario

AEK Atina, Joao Mario'nun kiralık transferi için Beşiktaş kulübüyle anlaşmaya vardı.

11 Eylül 2025 20:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, AEK ile anlaştı: Joao Mario
Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Joao Mario için Yunanistan'dan talip çıktı.

KOMŞU HAREKETE GEÇTİ

Yunan ekibi AEK Atina, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için harekete geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre, AEK Atina, Joao Mario'nun kiralık transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Yunanistan'da transfer dönemi 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

PİYASA DEĞERİ

Siyah-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun 2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Mario, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 de asist yaptı. 

 



