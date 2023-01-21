Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın peşini bırakmıyor

Beşiktaş Yönetimi'nin 25 Ocak 2020'de görevine son verdiği Abdullah Avcı'ya ödenen 20 milyon liralık tazminat, siyah-beyazlılar için vazgeçilmez bir dava haline geldi.



İlk olarak TFF'nın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda karşı karşıya gelen taraflardan kaybeden Beşiktaş olmuştu.



17 milyon 340 bin liralık fesih tazminatının faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş, Tahkim Kurulu da 27 Mayıs 2021'de tahsil edilen 210 bin lirayı düşerek, bunu, 17 milyon 130 bin lira olarak onamıştı. Ancak siyah-beyazlılar için dava burada bitmedi.



SONRA MAHKEMELİK OLDU



Bunun üzerine Kartal, 9 Ağustos 2021'de tazminat, faiz ve dava giderlerinin toplamı olarak 20 milyon 12 bin 192 lira ödemeyi yaptı ama dava kapanmadı. Siyah-beyazlılar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi'nden ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden ret kararı aldı. Abdullah Avcı'ya verilen bu paranın hukuksal olmadığını düşünen Beşiktaş Yönetimi, iç hukuk yollarının tamamını bitirmek için bu kez Anayasa Mahkemesi'nin kapısına dayandı. Beşiktaş, Yargıtay kararını, 31 Mayıs 2022'de AYM'ye götürdüğünü de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı finansal raporda açıkladı.



MENAJERLERDEN ÜÇ İCRA TAKİBİ



Finansal raporda ayrıca menajerlerle olan üç dosyanın da devam ettiği vurgulandı. Domagoj Vida'nın transferine yönelik Global Menajerlik Ltd. Şti. ile simsarlık sözleşmesi bulunduğu ve bu sözleşmeden doğan 2 milyon euro menajerlik ücret alacağı için icra takibi başlatıldığı dile getirildi.



Yine menajer Ahmet Bulut tarafından toplam 1 milyon 589 bin euro tutarındaki menajerlik alacağının tahsili talebiyle icra başlatıldığı ve konunun davalık olduğu ifade edildi. Valent Rosier'in temsilciliğini üstlenen Smi Consulting tarafından da 548 bin euroluk bir icra takibi başlatıldığı duyuruldu.



6 AYLIK ZARAR 72 MİLYONA DAYANDI



Beşiktaş'ın 1 Haziran-30 Kasım 2022 itibariyle sunduğu finansal raporda geçen yıla göre düşüş görüldü. Bir yıl önce 73 milyon 512 bin lira zarar ortaya konurken, önceki gün verilen raporda bunun 71 milyon 955 bin 186 lira olduğu ortaya çıktı. Raporda ayrıca geçen yıl aynı tarihteki futbolcu lisans değerlerinin 139 milyon 787 bin lira olduğu hatırlatılırken, 30 Kasım itibariyle yapılan yeni değerlemede lisans değerlerinin 264 milyon 233 bin lira olduğuna dikkat çekildi.





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