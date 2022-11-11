Beşiktaş'a Weghorst'tan iyi haber!

Galatasaray maçında kolunda ağrı hisseden Beşiktaşlı Wout Weghorst, sakatlık problemini tamamen atlattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a Weghorst'tan iyi haber!
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11 Kasım 2022 09:21
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Beşiktaş
Galatasaray derbisinde kolunda ağrı hisseden ancak maça devam eden Beşiktaşlı Wout Weghorst, sakatlık probleminden tamamen kurtuldu.

Golcü yıldız, Antalyaspor maçı öncesi oldukça formda ve idmanlardaki hayli istekli.

ABD'de ameliyat olan Ghezzal'ın ise geri dönüşü Şubat ayını bulacak gibi gözüküyor. Tedavi sürecinin gidişatına göre Cezayirli yıldızın takıma katılması daha da uzayabilir.  

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