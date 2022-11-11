Galatasaray derbisinde kolunda ağrı hisseden ancak maça devam eden Beşiktaşlı Wout Weghorst, sakatlık probleminden tamamen kurtuldu.



Golcü yıldız, Antalyaspor maçı öncesi oldukça formda ve idmanlardaki hayli istekli.



ABD'de ameliyat olan Ghezzal'ın ise geri dönüşü Şubat ayını bulacak gibi gözüküyor. Tedavi sürecinin gidişatına göre Cezayirli yıldızın takıma katılması daha da uzayabilir.



