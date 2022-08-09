BEŞİKTAŞ'A RAKİPLER ÇIKTI

AMALLAH'IN PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı ilk maçta 1-0 kazanan Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Valerien Ismael, takımdaki eksiklerin Kayserispor maçında daha da net görülmesinin ardından yönetimden transfer talebinde bulunmuştu. Beşiktaş'ın Standard Liege forması giyen orta saha oyuncusu Selim Amallah'ı transfer etmek istediği gündeme geldi.25 yaşındaki futbolcunun da Standard Liege'den ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Faslı yıldızla Beşiktaş'ın yanı sıra Girona ve Augsburg'un da ilgilendiği belirtildi. Belçika ekibinin, Amallah'ı takımda tutmak istediği ancak sözleşmesinin son yılına giren futbolcunun kulüpte kalmasının kolay olmayacağı belirtildi.Selim Amallah, bu sezon 3 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti. Amallah, geçen sezon ise 20 maça çıkmıştı. Yıldız orta saha, 20 mücadelede 3 gol attı. Amallah ayrıca 2 asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Amallah, ülke milli takımında 22 müsabakada 4 gol atmayı başardı. Amallah kariyerinde, Mouscron ve AFC Tubize gibi takımlarda da boy göstermişti.