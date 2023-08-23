Beşiktaş'a Talisca ve Ramos'tan ağır fatura!

Beşiktaş Kulübü, Anderson Talisca ve Sergio Ramos'la yapılan transfer görüşmelerinin maddi anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırıldığını açıklamıştı.
GERİ ADIM ATILDI
İşte yaşananların perde arkası: Siyah-beyazlılarda yönetim, her iki oyuncuyla ilgili temaslarda bulundu ancak ortaya çıkan tablo geri adım atılmasına neden oldu.
TALISCA'NIN MALİYETİ
Talisca için kulübü Al-Nassr'ın 15-20 milyon Euro arası bonservis beklentisi olurken Brezilyalı futbolcu da 7.5 milyon Euro yıllık ücret istedi.
GELİR-GİDER DENGESİ DİKKATE ALINDI
Bu durumda 29 yaşındaki futbolcunun iki yıllık maliyet hesabı 30 milyon Euro'yu buldu. Sergio Ramos ise Beşiktaş'tan 2 sezonluk kontrat, 8 milyon Euro yıllık ücret, ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası ve bonus talep etti. İspanyol stoperin toplam maliyeti ise 20 milyon Euro'ya ulaştı.
İki futbolcu için ortaya çıkan 50 milyon Euro'luk (1 milyar 475 milyon TL) tablo, kulübün ekonomik yapısı ve gelir-gider dengesinin sürdürülebilirliği açısından yönetimin masadan kalkmasına neden oldu.
GERİ ADIM ATILDI
İşte yaşananların perde arkası: Siyah-beyazlılarda yönetim, her iki oyuncuyla ilgili temaslarda bulundu ancak ortaya çıkan tablo geri adım atılmasına neden oldu.
TALISCA'NIN MALİYETİ
Talisca için kulübü Al-Nassr'ın 15-20 milyon Euro arası bonservis beklentisi olurken Brezilyalı futbolcu da 7.5 milyon Euro yıllık ücret istedi.
GELİR-GİDER DENGESİ DİKKATE ALINDI
Bu durumda 29 yaşındaki futbolcunun iki yıllık maliyet hesabı 30 milyon Euro'yu buldu. Sergio Ramos ise Beşiktaş'tan 2 sezonluk kontrat, 8 milyon Euro yıllık ücret, ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası ve bonus talep etti. İspanyol stoperin toplam maliyeti ise 20 milyon Euro'ya ulaştı.
İki futbolcu için ortaya çıkan 50 milyon Euro'luk (1 milyar 475 milyon TL) tablo, kulübün ekonomik yapısı ve gelir-gider dengesinin sürdürülebilirliği açısından yönetimin masadan kalkmasına neden oldu.