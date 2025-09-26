26 Eylül
Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu!

Kayserispor deplasmanında 10 eksikle sahaya çıkan Beşiktaş, 4-0'lık galibiyetle moral buldu. Sergen Yalçın'ın özel motivasyon toplantıları, Rafa Silva ve Tammy Abraham'ı yeniden kazandırdı.

calendar 26 Eylül 2025 09:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 4-0 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Göztepe yenilgisi sonrası eleştirilerin hedefinde olan siyah-beyazlı ekip, Kayseri'deki farklı galibiyetle hem moral buldu hem de zirve yarışından kopmadı.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL MOTİVASYON

Teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantılarla öne çıktı. Yalçın, özellikle Rafa Silva ve Tammy Abraham ile tesislerde bire bir görüşmeler yaparak moral aşısı uyguladı.



Motivasyonun etkisi, Kayseri'de sahaya yansıdı. Portekizli yıldız Rafa Silva, attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damga vurdu. İngiliz golcü Tammy Abraham ise 5 maçlık gol suskunluğunu sona erdirdi.

ORTA SAHA FARKI

Beşiktaş'ta orta sahada Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'nin performansı da galibiyette belirleyici oldu. Göztepe maçında cezası ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ikili, Kayseri karşısında sergiledikleri oyunla takıma büyük katkı verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
