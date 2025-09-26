Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu!

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında 4-0 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Göztepe yenilgisi sonrası eleştirilerin hedefinde olan siyah-beyazlı ekip, Kayseri'deki farklı galibiyetle hem moral buldu hem de zirve yarışından kopmadı.



SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL MOTİVASYON



Teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantılarla öne çıktı. Yalçın, özellikle Rafa Silva ve Tammy Abraham ile tesislerde bire bir görüşmeler yaparak moral aşısı uyguladı.

Motivasyonun etkisi, Kayseri'de sahaya yansıdı. Portekizli yıldız Rafa Silva, attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damga vurdu. İngiliz golcü Tammy Abraham ise 5 maçlık gol suskunluğunu sona erdirdi.Beşiktaş'ta orta sahada Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'nin performansı da galibiyette belirleyici oldu. Göztepe maçında cezası ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ikili, Kayseri karşısında sergiledikleri oyunla takıma büyük katkı verdi.