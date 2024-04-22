Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan müjde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana sakatlığını atlatan genç yıldız Semih Kılıçsoy da katıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan müjde
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22 Nisan 2024 08:13
Beşiktaş'ta oynanacak kritik Ankaragücü karşılaşması öncesinde gündemin ana konularının başında Semih Kılıçsoy'un durumu yer alıyordu.

SEMİH'TEN MÜJDELİ HABER

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana sakatlığını atlatan genç yıldız Semih Kılıçsoy da katıldı. Semih'in Ankaragücü maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. 

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