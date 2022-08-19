Beşiktaş'a Omar Colley için ret

Stoper bölgesine transfer planlayan Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir haber geldi.İtalyan basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların Sampdoria forması giyen Omar Colley için kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Sampdoria'nın ise Gambiyalı futbolcuyu bonservisi ile satmak istediği ve rakamı 5 milyon euro olarak belirlediği aktarıldı.Gambiyalı oyuncu ile Serie A temsilcisi Spezia'nın ad ilgilendiği kaydedildi. Spezia'nın, Dimitris Nikolaou'nun satılması durumunda Colley için teklif yapacağı ifade edildi.Geçtiğimiz sezon Sampdoria'da 33 maçta sahaya çıkan Omar Colley'in, İtalyan temsilcisi ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.