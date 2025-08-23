Beşiktaş'a Juventus'tan stoper

Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde gözünü Juventus'a dikti.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar, Juventus'un 24 yaşındaki stoperi Tiago Djalo'yu gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ'TAN 3 MİLYON EURO
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, kulüpten ayrılmaya ve Türkiye'ye sıcak bakan Djalo için 3 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu.
Defans oyuncusunun Juventus ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Djalo, 17 maça çıktı ve 2 gollük katkıda bulundu.
