Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a derbi öncesi müjdeli haber!
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24 Nisan 2024 19:59
Son güncelleme 24 Nisan 2024 20:12
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcuların yenilenmeyle tamamladığı antrenmanda diğer oyuncuların ısınma ve pas çalışmasının ardından şut idmanı yaptığı ifade edildi.

SEMİH KILIÇSOY İDMANDA YER ALDI

Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığını atlatan Semih Kılıçsoy antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. 

 
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