Beşiktaş'a Can Bozdoğan şoku!

Beşiktaş futbolcusu Can Bozdoğan'ın antrenman sırasında aldığı darbe ile sakatlandığı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, " 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Can Bozdoğan'ın, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.



