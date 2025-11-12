Beşiktaş'a Brezilya'dan yeni stoper: Vitao

Beşiktaş'ın, Internacional forması giyen 25 yaşındaki stoper oyuncusu Vitao ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 12 Kasım 2025 20:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Brezilya'dan yeni stoper: Vitao
Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi.

ESPN, Beşiktaş'ın Internacional forması giyen Vitao ile ilgilendiğini duyurdu.

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da Vitao ile ilgilendiği, ancak 25 yaşındaki stoperin Avrupa'ya transfer olacağı belirtildi.


Internacional'in 2026 yılının Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Vitao'yu önümüzdeki Ocak ayında elden çıkarmak istediği vurgulandı.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Öte yandan transfer haberleri sonrası sosyal medyada hesabından paylaşım yapan Vitao "Hiçbir para sadakati satın alamaz." ifadelerini kullandı.

Internacional taraftarları, Vitao'nun takımda kalmak için böyle bir paylaşım yaptığını iddia etti. 

 
 Reklam 
