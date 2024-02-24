Beşiktaş'a Arthur Masuaku müjdesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dizinden bir sakatlığı bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Arthur Masuaku'nun İstanbul maçında 11'de oynaması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Arthur Masuaku müjdesi!
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24 Şubat 2024 10:37
Beşiktaş'a tecrübeli savunmacısı Arthur Masuaku'dan sevindiren haber geldi...

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan döner dönmez ilk 11'de yerini alarak takıma dahil olan tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun, dizinden yaşadığı problem tedirginlik yaşatmıştı.

Siyah-beyazlılar açısından Kongolu futbolcunun İstanbulspor maçı öncesi durumu büyük önem taşırken, sağlık kurulundan sevindirici haber geldi.

İLK 11'DE OLACAK

Tecrübeli isim, İstanbulspor karşılaşması için yapılan hazırlıklara katıldı ve takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Masuaku'nun yarın akşam deplasmanda oynanacak mücadelede 11'de yerini alacağı ifade edildi.  

 
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