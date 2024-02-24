Beşiktaş'a tecrübeli savunmacısı Arthur Masuaku'dan sevindiren haber geldi...
Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan döner dönmez ilk 11'de yerini alarak takıma dahil olan tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun, dizinden yaşadığı problem tedirginlik yaşatmıştı.
Siyah-beyazlılar açısından Kongolu futbolcunun İstanbulspor maçı öncesi durumu büyük önem taşırken, sağlık kurulundan sevindirici haber geldi.
İLK 11'DE OLACAK
Tecrübeli isim, İstanbulspor karşılaşması için yapılan hazırlıklara katıldı ve takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Masuaku'nun yarın akşam deplasmanda oynanacak mücadelede 11'de yerini alacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan döner dönmez ilk 11'de yerini alarak takıma dahil olan tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun, dizinden yaşadığı problem tedirginlik yaşatmıştı.
Siyah-beyazlılar açısından Kongolu futbolcunun İstanbulspor maçı öncesi durumu büyük önem taşırken, sağlık kurulundan sevindirici haber geldi.
İLK 11'DE OLACAK
Tecrübeli isim, İstanbulspor karşılaşması için yapılan hazırlıklara katıldı ve takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Masuaku'nun yarın akşam deplasmanda oynanacak mücadelede 11'de yerini alacağı ifade edildi.