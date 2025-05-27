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Beşiktaş'a Ada'dan 20 milyon euroluk bek!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

calendar 27 Mayıs 2025 10:51
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Ada'dan 20 milyon euroluk bek!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah- Beyazlılar'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı sağ bek Ola Aina ile ilgilendiği öne sürüldü.

1 SENESİ KALDI

İngiliz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılabileceği de gelen haberler arasında. Nijerya Milli Takımı ile 40 maça çıkan Aina'ya güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon İngiliz ekibiyle 37 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 


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