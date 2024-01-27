'ta kadro dışı kalan'a talipler gelmeye devam ederken Brezilya ekibi'nun bonservis teklifi sunduğu iddia edildi.Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için görüşmelerine devam ediyor.Siyah-Beyazlılar, bir yandan da takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda yönetim; Eric Bailly, Jean Onana ve Valentin Rosier gibi futbolcularla vedalaşmıştı. Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'a da iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılabilir.Brezilya basını, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Vincent Aboubakar'a Gremio'nun talip çıktığı yazdı.Yönetim, Aboubakar için 5 milyon Euro'luk bedel belirledi. Brezilya basını, Gremio'nun Aboubakar için Beşiktaş'a resmi teklifte bulunduğunu yazdı.Gremio'nun bu teklifinin Beşiktaş'ın istediği seviyede yani 5 milyon Euro olduğu belirtildi. Menajerler aracılığıyla gelen bu öneriye olumlu bakan idareciler, teklifin resmi kanallardan kulübe iletilmesini istedi. Eğer böyle bir öneri resmen gelirse, Beşiktaş, Aboubakar'ın gidişine onay verecek.Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Vincent Aboubakar, bu sezon Siyah-Beyazlılar'da 22 maça çıktı. Aboubakar, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan yıldız ismin, Beşiktaş ile olan kontratı 2025'te bitecek.Beşiktaş'ın son dönemde en çok tartışılan ismi Aboubakar'ın gündeminde ise ayrılık düşüncesi yok. Hakkında ortaya atılan iddiaları algı çalışması olarak gören Kamerunlu forvet, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi ve kendisini yeniden taraftarlara sevdirmeyi hedefliyor.