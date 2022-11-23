Beşiktaş'a 18'lik yıldız: Samed Bazdar

Beşiktaş, bu sezon Partizan'da A takıma yükselen, 15 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 2004 doğumlu Samed Bazdar için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a 18'lik yıldız: Samed Bazdar
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23 Kasım 2022 12:45
Beşiktaş rotasını genç isimlere çevirmeye devam ediyor. Bu sezon Partizan'da A takıma yükselen, 15 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 2004 doğumlu Samed Bazdar da bunhlardan biri.

Siyah-beyazlılar Türk asıllı Samed'i uzun süredir takip ediyordu. Ancak Partizan 1.86'lık genç golcü ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.

Beşiktaş'ın ise Samed'den vazgeçmedi ve Türk asıllı oyuncu için Partizan'la temasa geçileceği bildirildi. 

 
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