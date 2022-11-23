Beşiktaş rotasını genç isimlere çevirmeye devam ediyor. Bu sezon Partizan'da A takıma yükselen, 15 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 2004 doğumlu Samed Bazdar da bunhlardan biri.Siyah-beyazlılar Türk asıllı Samed'i uzun süredir takip ediyordu. Ancak Partizan 1.86'lık genç golcü ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.Beşiktaş'ın ise Samed'den vazgeçmedi ve Türk asıllı oyuncu için Partizan'la temasa geçileceği bildirildi.