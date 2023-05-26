Beşiktaş 3 yıldızıyla sözleşme uzatıyor!

Beşiktaş yönetimi performanslarını son dönemde arttıran yerli yıldızlarıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
İLK İSİM CENK TOSUN
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen ve daha önce de Siyah-beyazlı ekibin forması giymiş Cenk Tosun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu devreye alan Cenk'in kontratını yenileyecek. Otomatik uzayan sözleşmenin yerine 2 yıllık yeni mukavele yapılacak.
Rakam, Cenk'in gelecek sezon normal şartlarda alacağı 18 milyon TL'nin üzerinde olacak. Ayrıca gol primi ve başarı bonusları da sözleşmede yer alacak. İki taraf arasındaki son görüşmenin hafta başında yapılacağı ve imzaların atılacağı belirtildi.
DİĞER İSİMLER MERT VE SALİH
Cenk'in ardından sıra Mert Günok'a gelecek. Yönetim, 1 yıl kontratı kalan 34 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık yeni anlaşma önerdi. Milli eldivenin 1 milyon Euro seviyesinde yıllık ücrete imza atması bekleniyor.
Salih Uçan ile de 2 yıllık mukavele uzatılacak. Yönetim, yeni sezon kampı başlamadan iç transferdeki sözleşme durumlarını noktalayacak.
İLK İSİM CENK TOSUN
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen ve daha önce de Siyah-beyazlı ekibin forması giymiş Cenk Tosun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu devreye alan Cenk'in kontratını yenileyecek. Otomatik uzayan sözleşmenin yerine 2 yıllık yeni mukavele yapılacak.
Rakam, Cenk'in gelecek sezon normal şartlarda alacağı 18 milyon TL'nin üzerinde olacak. Ayrıca gol primi ve başarı bonusları da sözleşmede yer alacak. İki taraf arasındaki son görüşmenin hafta başında yapılacağı ve imzaların atılacağı belirtildi.
DİĞER İSİMLER MERT VE SALİH
Cenk'in ardından sıra Mert Günok'a gelecek. Yönetim, 1 yıl kontratı kalan 34 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık yeni anlaşma önerdi. Milli eldivenin 1 milyon Euro seviyesinde yıllık ücrete imza atması bekleniyor.
Salih Uçan ile de 2 yıllık mukavele uzatılacak. Yönetim, yeni sezon kampı başlamadan iç transferdeki sözleşme durumlarını noktalayacak.