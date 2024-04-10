Bernabeu'da çılgın gece: Tam 6 gol atıldı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bernabeu'da çılgın gece: Tam 6 gol atıldı!
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09 Nisan 2024 23:54
Son güncelleme 10 Nisan 2024 00:03
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maç 3-3 sona erdi. Konuk ekip City, 2. dakikada Bernardo Silva ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 12. dakikada Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Ec sahibi ekip bu golden yalnızca 2 dakika sonra Rodrygo ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı City, Phil Foden'ın 66. dakikada kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. 71. dakikada City'de bu kez Josko Gvardiol sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçiren golü buldu. Real Madrid'de Fede Valverde bu golden 8 dakika sonra eşitliği getiren golü kaydetti. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Real Madrid'de Aurelien Tchouameni 1. dakikada sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

İspanyol devinde milli oyuncu Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.

İLK 15 DAKİKA ALEV ALDI

Real Madrid - Manchester City maçı (2-1), Şampiyonlar Ligi tarihinde Nisan 2019'daki Manchester City - Tottenham karşılaşmasının (2-2) ardından ilk 14 dakikası en fazla gole sahne olan eleme turu mücadelesi oldu.

BERNARDO SILVA'DAN BİR İLK

108'inci saniyede Real Madrid filelerini havalandıran Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi tarihinde Mario Mandzukic'in (77 saniye) ardından Bernabeu deplasmanında atılan en erken ikinci golün sahibi oldu.

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 17 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.

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