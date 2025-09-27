Berke Özer, Lyon maçında yok!

Fransa Ligue 1'de Lille - Lyon karşılaşması öncesi ev sahibi ekibe milli file bekçisi Berke Özer'den kötü haber geldi.



Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, milli file bekçisinin sakatlığı nedeniyle Lyon maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.



Genesio, "Berke Özer'in küçük bir sakatlığı var. Yarın Lyon'a karşı oynarsa durumun kötüleşme riski var, bu yüzden onu dinlendirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.



Lille ile Lyon, pazar günü saat 18.15'te karşı karşıya gelecek.



