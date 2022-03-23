Berke Özer'in kafası karıştı!

Berke Özer daha fazla süre almak için takımdan ayrılmayı planlıyordu. Başkan Ali Koç da basın toplantısında bunu resmen duyurmuştu.



Ancak son maçta tribünlerin kendisini çağırması üzerine armayı öpen ve göz yaşlarını tutamayan genç kalecinin fikir değiştirme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.



Sarı-lacivertli camia Berke'nin Fenerbahçe'yle devam etmesini istiyor.





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