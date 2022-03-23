Berke Özer'in kafası karıştı!

Son maçta tribünlerin kendisini çağırması üzerine armayı öpen ve göz yaşlarını tutamayan Berke Özer'in fikir değiştirme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Berke Özer'in kafası karıştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 11:54
Berke Özer daha fazla süre almak için takımdan ayrılmayı planlıyordu. Başkan Ali Koç da basın toplantısında bunu resmen duyurmuştu.

Ancak son maçta tribünlerin kendisini çağırması üzerine armayı öpen ve göz yaşlarını tutamayan genç kalecinin fikir değiştirme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertli camia Berke'nin Fenerbahçe'yle devam etmesini istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.