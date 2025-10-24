23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Berke Özer, bu kez Lille'i kurtaramadı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lille, sahasında PAOK'a 4-3 mağlup oldu.

calendar 24 Ekim 2025 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Berke Özer, bu kez Lille'i kurtaramadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lille, PAOK'u konuk etti.

Decathlon Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi PAOK, 4-3'lük skorla kazandı.

PAOK, 18. dakikada Soualiho Meïte ile öne geçti. 23. dakikada Andrija Zivkovic farkı ikiye çıkardı. 42. dakikada ise Fedor Chalov'un golüyle fark üçe çıktı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 57. dakikada Lille, Benjamin Andre'nin golüyle farkı ikiye indirdi. 68. dakikada Hamza Igmane farkı bire düşürdü. 74. dakikada PAOK, Zivkovic'in ikinci golüyle skoru 4-2'ye getirdi. 78. dakikada Hamza Igmane bir kez daha sahneye çıktı ve farkı yeniden bire indirdi. Mücadele PAOK'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Lille kalecisi Berke Özer, 71. dakikada PAOK'un kazandığı penaltıda Andrija Zivkovic'in vuruşunu kurtardı.

PAOK'ta Tomasz Kedziora, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Lille, ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı. PAOK, ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Lille, Kızılyıldız deplasmanına gidecek. PAOK, Young Boys'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
