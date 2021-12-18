Berke: 'Beşiktaş'ı da yenmek istiyoruz'

Galatasaray 'a karşı Fenerbahçe kalesini koruyan ve çıktığı ilk derbide deplasmanda 2-1'lik galibiyet sevincini yaşayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş karşısında da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.



Siyah-Beyazlı takımın son maçında 4 gol atmasının kendisini ilgilendirmediğini, elinden geleninen iyisini yapıp kalesini gole kapatmak istediğini belirten Berke, "Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi





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