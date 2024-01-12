Berkan Kutlu'dan, Bafetimbi Gomis'e telefon

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği ancak geri çağırdığı Berkan Kutlu'nun forma numarası belli oldu.
Berkan Kutlu'nun bundan sonraki sezonlarda Galatasaray'da giyeceği forma numarası 18 olarak açıklandı.
GOMIS İLE GÖRÜŞTÜ
Berkan Kutlu bu gelişme sonrasında Galatasaray'ın 18 numaralı formasıyla özdeşleşmiş olan Bafetimbi Gomis ile telefonda görüştü.
Bafetimbi Gomis görüşmede bu forma numarasını giydiği için Berkan Kutlu'ya başarılar dilerken şu ifadeleri kullandı:
"Çok değerli bir forma. Oradayken bana çok mutluluk verdi. 2 sene boyuncu bu formayla oynama şansı elde ettim ve 2 şampiyonluk kazandım. Senin çocukluğunu etkileyen bir forma olduğunu biliyorum. Geri gelişinle ailemize gerekli olan her şeyi sağlayacağını biliyorum."
Berkan Kutlu'nun bundan sonraki sezonlarda Galatasaray'da giyeceği forma numarası 18 olarak açıklandı.
GOMIS İLE GÖRÜŞTÜ
Berkan Kutlu bu gelişme sonrasında Galatasaray'ın 18 numaralı formasıyla özdeşleşmiş olan Bafetimbi Gomis ile telefonda görüştü.
Bafetimbi Gomis görüşmede bu forma numarasını giydiği için Berkan Kutlu'ya başarılar dilerken şu ifadeleri kullandı:
"Çok değerli bir forma. Oradayken bana çok mutluluk verdi. 2 sene boyuncu bu formayla oynama şansı elde ettim ve 2 şampiyonluk kazandım. Senin çocukluğunu etkileyen bir forma olduğunu biliyorum. Geri gelişinle ailemize gerekli olan her şeyi sağlayacağını biliyorum."