Bergama, yeni teknik direktörüyle ilk maçta

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Fatih Çardak'ın ayrıldığı teknik direktörlük görevine Süleyman Varlık'ı getiren Bergama Belediyespor, yeni teknik patronuyla ilk maçında 10 Aralık Cumartesi günü Beyoğlu Yeniçarşıspor'u ağırlayacak.
Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta son 3 maçını kaybeden kırmızı-lacivertli ekibin 17 puanı bulunuyor.
Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta son 3 maçını kaybeden kırmızı-lacivertli ekibin 17 puanı bulunuyor.
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