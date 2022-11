Berat Özdemir'den Hull City itirafı!

Sezon başında Trabzonspor'dan El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, bordo-mavili takımdan ayrılışını anlatırken Hull City'nin teklifi, geçen sezon yaşadıkları şampiyonluk ve bu seneki yarış hakkında açıklamalarda bulundu.Gençlerbirliği'nde gösterdiği başarılı performansla 2020-2021 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir, bordo mavili ekibin 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarlarından birisi oldu.Bu yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Spor Arena'dan Muhammet Duman'a özel açıklamalarda bulundu."Trabzonspor'a gitmeden önce beni isteyen kulüpler vardı. Ama benim tercihim Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biri de Abdullah Avcı'nın orada olmasıydı. Benimle çok sağlıklı ve güzel bir iletişim kurdu.""Gönül isterdi ki plakayı yakalayalım, 61 olsun. Benim orada bulunduğum dönemde personelinden başkanına, hocasından aşçısına kadar çok güzel bir birliktelik vardı. Herkes şampiyonluğa açtı. Takım arkadaşlarımız, hocamız ve ekibiyle birlikte yıllar sonra gelen şampiyonluğun baş mimarlarıydık. Çok çalıştık ve camia olarak kenetlendik. Şehir de şampiyonluğu çok istedi. Taraftarlarımız her maç stadyumu doldurdu ve bizi destekledi. Biz de onların istediği şampiyonluğu sonunda elde ettik.""Karar aşamasında kendisiyle özel bir konuşmam olmadı. Karar tamamen benim, ailem ve menajerimle aldığım bir karardı. Ama bu kararı sunduğumda da çok saygılı ve güzel bir şekilde yaklaştı. Abdullah Avcı'ya tekrardan çok teşekkür ediyorum.""Evet, Hull City'nin dışında yaz transfer döneminde Avrupa'nın iki farklı ülkesinden bana ve kulübe gelen teklifler olmuştu.""Öğle vakitleri genelde evde oluyorum. Çünkü gittiğim dönemde normalin üzerinde bir sıcaklık vardı. Futbol açısından da konsantrasyonumu dağıtacak fazla etken olmadığı için kendi gelişimime daha çok ağırlık verebiliyorum. Ekstra idmanlar yapıyorum. Vücudumu dinleyip kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Nwakaeme ile maçtan önce 15-20 dakika konuştuk. Hatta maç içinde de konuşmaya devam ettik. Onunla birlikte oynamak ne kadar keyifliyse de onun sanatını ve işleyişini görmek, rakip olmak bir o kadar keyifliydi.""Trabzonspor, son yıllarda olduğu gibi ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip. Tabi bu sene ilk 11 rotasyonunda birçok oyuncu değişti. Yeni bir takım oldukları için illa ki bir oturma süreci var. Ama dediğim gibi Trabzonspor her zaman kupayı hedefler. Tekrar o yarışın içinde olacaklardır. Bu sene şampiyonluk 4-5 takım arasında geçer gibi.""Orada çok güzel kamplar ve maçlar geçirdim. A Milli Takım formasını umuyorum ki tekrardan kazanabilirim. Zaten ilk hedefim daha fazla oynayabilmek ve tekrardan A Milli olabilmek. Yeni gelen çok güzel bir jenerasyon var. Umuyorum ki geçmişten daha iyi bir takım yakalayıp 2024 değil, her büyük turnuvada ay yıldızlı formamızı temsil edebiliriz. Grubumuzda da bir iki tane büyük takım var. Dediğim gibi kim gelirse gelsin yeni jenerasyonla her takıma zorluk çıkartırız. Çok diri ve genç bir takımız, EURO 2024'e katılma şansını elde edeceğimizi umuyorum.""Bizim yaptığımız işte iletişim olmazsa olmazımız. Saha içinde ve dışında daha iyi bir arkadaşlık ve takım olma adına takım arkadaşlarınızla iletişimi sıcakkanlılıkla sürdürebilmeniz gerekiyor. Fransızca ve İngilizce bilmemin bu iletişimde gerçekten çok faydalarını görüyorum. Mesela Bakasetas Trabzonspor'da ilk idmanına çıktığında Yunanca sohbetimiz olmuştu. O günden sonra iletişimimiz çok ilerlemişti. Onunla saha içinde çok daha uyumlu bir hale gelmiştik. Bu dillerin, kitap okumanın, özgüveni arttırmanın ve kendini geliştirmenin saha içinde ve dışında çok büyük faydaları var. Ayrıca iki sezondur kendi gelişimim adına özel bir ekiple çalışıyorum. Futbolcunun kendine yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum."