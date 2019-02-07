Sezon başı Lille'den kiralanan ve ligin ikinci yarısında TFF'ya bildirilen listede olmayan Yassine Benzia, MLS'e gitmeye hazırlanıyor.Bonservisi Lille'de olan 24 yaşındaki futbolcu için Çin takımlarının da ilgisi olduğu belirtildi. Ferdi Kadıoğlu da, istediği şansa kavuşacak. Ersun Yanal, Benzia yerine Ferdi Kadıoğlu'nu düzenli olarak olmasa da yavaş yavaş kadroya monte edecek.Sezon başında transfer edilen Hollanda doğumlu 19 yaşındaki oyuncu, kupadaki Giresun maçında sonradan girmişti. Ferdi, oynatılmadığı için kiralanmasını talep etmişti.