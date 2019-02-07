  •  
    Beşiktaş'ta Güneş'in Shinji Kagawa kararı
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer
  •  
    "O bara gidip o kadınla evleneceğim dedim ve"
  •  
    G.Saray'da taraftardan Sinan'a ıslıklı protesto!..
  •  
    G.Saray'da piyango her hafta iki isme vuracak!

Benzia'ya MLS yolu göründü

Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı ve ligin ikinci devresi için verilen TFF listesinde olmayan Yassine Benzia'ya MLS yolu göründü.

Kaynak: Akşam
Benzia'ya MLS yolu göründü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 10:15
Sezon başı Lille'den kiralanan ve ligin ikinci yarısında TFF'ya bildirilen listede olmayan Yassine Benzia, MLS'e gitmeye hazırlanıyor.

Bonservisi Lille'de olan 24 yaşındaki futbolcu için Çin takımlarının da ilgisi olduğu belirtildi. Ferdi Kadıoğlu da, istediği şansa kavuşacak. Ersun Yanal, Benzia yerine Ferdi Kadıoğlu'nu düzenli olarak olmasa da yavaş yavaş kadroya monte edecek.

Sezon başında transfer edilen Hollanda doğumlu 19 yaşındaki oyuncu, kupadaki Giresun maçında sonradan girmişti. Ferdi, oynatılmadığı için kiralanmasını talep etmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için