Benzema: 'Suudi Arabistan'da kalacağım'

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'dan sürpriz bir açıklama geldi.



36 yaşındaki yıldız golcü, futbol kariyerinden sonra Suudi Arabistan'da yaşamaya devam edeceğini söyledi.



Karim Benzema, "Kariyerimden sonra Suudi Arabistan'da yaşamaya devam edeceğim. Burada birçok proje var, hatta futbol için bile. Bir gün Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını kim düşünebilirdi?" dedi.



Karim Benzema'nın Al Ittihad ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



14 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından geçtiğimiz yıl Al Ittihad'a imza atan Benzema, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 30 maçta 13 gol attı ve 8 asist yaptı.





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