Benzema attı Al-Ittihad kazandı

Suudi Arabistan Ligi 6. hafta maçında Al-Ittihad deplasmanda Al-Akhdoud'u 1-0 mağlup etti.
Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Al-Ittihad bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Al-Akhdoud 4 puanda kaldı.
Al-Ittihad bir sonraki maçında sahasında Al-Fateh'i ağırlarken, Al-Akhdoud sahasında Khaleej ile karşılaşacak.
Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Al-Ittihad bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Al-Akhdoud 4 puanda kaldı.
Al-Ittihad bir sonraki maçında sahasında Al-Fateh'i ağırlarken, Al-Akhdoud sahasında Khaleej ile karşılaşacak.