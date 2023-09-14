Benzema attı Al-Ittihad kazandı

Suudi Arabistan Ligi maçında Al-Ittihad deplasmanda Al-Akhdoud'u mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benzema attı Al-Ittihad kazandı
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14 Eylül 2023 21:15
Son güncelleme 14 Eylül 2023 22:20
Suudi Arabistan Ligi 6. hafta maçında Al-Ittihad deplasmanda Al-Akhdoud'u 1-0 mağlup etti.

Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Al-Ittihad bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Al-Akhdoud 4 puanda kaldı.

Al-Ittihad bir sonraki maçında sahasında Al-Fateh'i ağırlarken, Al-Akhdoud sahasında Khaleej ile karşılaşacak.

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