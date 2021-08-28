Benitez: "Richarlison yüzde 99,99 kalıyor"

Everton menajeri Rafael Benitez, Mbappe'nin ayrılması halinde Brezilyalı oyuncunun PSG'ye katılacağına dair söylentileri kesin bir dille reddetti.

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Benitez: 'Richarlison yüzde 99,99 kalıyor'
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28 Ağustos 2021 04:15
Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrıldığı takdirde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Richarlison'la ilgili hocası Rafael Benitez'den açıklama geldi.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada söylentileri "saçma bir spekülasyon" olarak değerlendirerek, "Richarlison yüzde 99,99 burada kalacak. Ben onu kadromda görmekten mutluyum, o da burada mutlu. Sadece gol atmak ve sevinmek istiyor." diye konuştu.

Benitez kadro dengelerini bozmayı düşünmediğini belirterek yıldız oyuncunun takımın değişilmez isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Richarlison'un bonservis bedelinin 60 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.


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