Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica'nın Manchester United ile Matteo Darmian için görüşmelere başladığı öne sürüldü.Portekiz ve İngiliz basınında yer alan haberlerde; Darmian için İtalyan kulüpleriyle görüşen ancak bir anlaşmaya varamayan Manchester United'ın, çoğunlukla kiralama teklifleri aldığı ve kontratının bitimine 1 yıl kalan Darmian için gelen bu teklifleri kabul etmediği yazıldı. Benfica'nın da kapıyı kiralama teklifiyle çaldığı ancak United'ın buna yanaşmak istemeyeceği belirtildi.Transferin önündeki bir diğer engelin de Matteo Darmian'ın aldığı ücret olduğu, Benfica'nın ise daha düşük bir maaşı düşündüğü kaydedildi.Manchester United Menajeri Jose Mourinho ise Matteo Darmian'ın makul bir teklifle kulüpten ayrılabileceğini açıklamıştı.