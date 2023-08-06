Benfica, Gonçalo Ramos'un alternatifini buldu

Yıldız golcüsü Gonçalo Ramos'u PSG'ye satmaya hazırlanan Benfica, santrfor bölgesine alternatifi buldu.



Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, AZ Alkmaar forması giyen 24 yaşındaki Yunan santrfor Vaggelis Pavlidis'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Hollanda ekibinde geride bıraktığımız sezonda dikkatleri üzerine çeken Pavlidis'in Benfica'da oynamak istediği belirtildi.



BEKLENTİ 30 MİLYON EURO



Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın Pavlidis için 30 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ve bu teklifin yapılması halinde Benfica ile masaya oturacağı ifade edildi.



36 GOLE KATKI



Geçtiğimiz sezon kendisi adına rüya gibi bir sezon geçiren Pavlidis 40 karşılaşmada 22 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. Piyasa değeri 14 milyon euro olan Yunan oyuncunun AZ Alkmaar ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



