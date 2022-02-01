Benfica: 'Gedson'un geleceği belirsiz'

Benfica Teknik Direktörü Nelsson Verissimo, Gedson Fernandes ve Ferro'nun transferdeki durumları hakkında açıklamalarda bulundu.
Gedson'un geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Verissimo, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." dedi.
Öte yandan Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut ise Portekizli yıldızın Galatasaray'a transferinin zora girdiğini, başka bir kulüple görüştüklerini açıkladı.
Gedson'un geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Verissimo, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." dedi.
Öte yandan Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut ise Portekizli yıldızın Galatasaray'a transferinin zora girdiğini, başka bir kulüple görüştüklerini açıkladı.