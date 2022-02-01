Benfica: 'Gedson'un geleceği belirsiz'

Benfica Teknik Direktörü Nelsson Verissimo, Gedson Fernandes ve Ferro'nun transferdeki durumları hakkında açıklamalarda bulundu.



Gedson'un geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Verissimo, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." dedi.



Öte yandan Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut ise Portekizli yıldızın Galatasaray'a transferinin zora girdiğini, başka bir kulüple görüştüklerini açıkladı.





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